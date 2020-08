Stand: 28.08.2020 15:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lingen: Falscher Gerichtsvollzieher unterwegs

Das Amtsgericht Lingen warnt vor einem falschen Gerichtsvollzieher. Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, soll sich ein Mann am Mittwoch in einem Lingener Haushalt dafür ausgegeben haben. Dabei habe er sich eine Einzugsermächtigung für eine Ratenzahlung per Lastschrift aushändigen lassen. Das Amtsgericht weist darauf hin, dass Schuldner sich den Dienstausweis von Gerichtsvollziehern zeigen lassen können.

