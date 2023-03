Stand: 18.03.2023 15:24 Uhr Lingen: Eine Personen bei Autounfall schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Lingen (Landkreis Emsland) ist am Freitag eine Person schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte eine 23-jährige Autofahrerin beim Überqueren einer Kreuzung den Wagen eines 55-Jährigen übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten. Den Angaben zufolge wurde der Mann dabei leicht verletzt, sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Die 23-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 35.000 Euro.

