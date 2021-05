Stand: 04.05.2021 07:55 Uhr Lingen: Drei Männer nach Diebstahlserie vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Lingen müssen sich ab heute drei Männer wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. Sie sollen unter anderem in Oldenburg, Osnabrück und Lingen Waren aus Elektro-, Supermärkten und Modehäusern gestohlen haben. Einige Male wurden sie dabei von Ladendetektiven ertappt. In Lingen hatten die Männer Rucksäcke mit Alufolie präpariert, um so die Diesbstahlsicherung am Ausgang zu umgehen.

