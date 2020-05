Stand: 29.05.2020 22:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lingen: Deutschlands wärmster Ort im Frühling

Lingen ist in diesem Frühjahr Deutschlands Temperatur-Spitzenreiter gewesen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden in der Stadt im Emsland am 21. Mai 29,4 Grad gemessen. Insgesamt sei das Frühjahr wie bereits im Vorjahr recht warm ausgefallen, so die Meteorologen. Die Durchschnittstemperatur in Niedersachsen betrug demnach 9,2 Grad - so auch im Bundesdurchschnitt. Damit lag Deutschland laut dem DWD um 1,5 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990.

Kritik an der Lage der Messstation

Bereits im Sommer 2019 hatte Lingen einen Temperatur-Rekord geknackt. Mit 42,6 Grad stellte der DWD dort die höchste je in Deutschland gemessene Temperatur fest. Danach war unter Meteorologen eine Debatte über die Messstation in Lingen entbrannt. Kritiker argumentierten, dass es zu wenig Wind rund um die Messstation gebe. Dichte Hecken und eine hohe Baumreihe würden dafür sorgen, dass sich die Hitze staue. Der DWD wies die Kritik zurück: Internationale Normen seien eingehalten worden.

