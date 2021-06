Stand: 29.06.2021 10:51 Uhr Lingen: Container und Carport gehen in Flammen auf

In Lingen (Landkreis Emsland) hat am Montag ein Feuer auf einem Firmengelände einen Container und ein Carport zerstört. Nach Angaben einer Polizeisprecherin entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Bei den Löscharbeiten waren insgesamt 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

VIDEO: Feuerwehr: Vom Notruf zum Einsatz (1 Min)

