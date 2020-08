Stand: 17.08.2020 10:18 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lingen: Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal dicht

Die Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal nahe des Lingener Ölhafens (Landkreis Emsland) darf von Autos ab sofort nur noch im Schritttempo befahren werden. Wie die Stadt Lingen mitteilte, wurden bei einer turnusmäßigen Untersuchung Schäden an dem Bauwerk festgestellt. Für schwere Fahrzeuge ist die Brücke deshalb ab sofort komplett gesperrt. Die Reparaturarbeiten sollen laut Stadt so schnell wie möglich in Auftrag gegeben werden.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Osnabrück NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Weitere Informationen Schiff gegen Brücke: Strafbefehl gegen Kapitän Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat einen Strafbefehl in Höhe von 5.400 Euro gegen einen Kapitän beantragt. Der hatte mit seinem Schiff eine Brücke auf dem Dortmund-Ems-Kanal zerstört. (06.08.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 17.08.2020 | 10:30 Uhr