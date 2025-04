Stand: 12.04.2025 11:22 Uhr Lingen: Autos brennen, Bewohner müssen Haus verlassen

In Lingen (Landkreis Emsland) sind in der Nacht zum Samstag Autos in Brand geraten. Bewohner eines Mehrfamilienhauses mussten dieses zu ihrer Sicherheit verlassen. Da die brennenden Fahrzeuge direkt vor dem Eingang des Wohngebäudes standen, mussten die Menschen das Haus laut Polizei durch die Fenster verlassen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt den Brand im Motorraum eines der Autos ausgelöst. Das Feuer sprang auf ein weiteres Fahrzeug über, das ebenfalls in Vollbrand geriet. Ein drittes Auto wurde beschädigt. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

