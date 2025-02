Stand: 21.02.2025 19:59 Uhr Lingen: Autofahrer nach Unfall mit Lastwagen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Lingen im Landkreis Emsland ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Fahrer am Nachmittag aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Anschließend sei ein weiteres Fahrzeug aufgefahren. Der Fahrer des Unfallwagens sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es zunächst. Der Fahrer des zweiten Autos sei leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Osnabrücker Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

VIDEO: Lingen: Auto prallt frontal in Lastwagen (1 Min)

