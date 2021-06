Stand: 01.06.2021 09:19 Uhr Lingen: Atomkraftgegner fordern Ende der Uranverarbeitung

Atomkraftgegner machen gegen einen französisch-russischen Zusammenschluss bei der Brennelementefabrik in Lingen mobil. Rund 80 europäische Initiativen und Verbände unterstützen eine Resolution, in der ein Ende der Uranverarbeitung gefordert wird. Das Schreiben werde auch an Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Umweltminister Olaf Lies (beide SPD) gehen, so das Bündnis von Atomkraftgegnern im Emsland. Das Bundeskartellamt hatte dem französisch-russischen Zusammenschluss bereits zugestimmt

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.06.2021 | 09:30 Uhr