Stand: 04.11.2022 11:26 Uhr Lingen: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In Lingen (Landkreis Emsland) ist ein 17 Jahre alter Jugendlicher am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der junge Mann mit einem Leichtkraftrad unterwegs. Er habe übersehen, dass ein vorausfahrender Autofahrer stark abbremste. Es kam zu einem Zusammenstoß, der 17-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem weiteren Auto zusammen. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

