Stand: 03.05.2023 12:50 Uhr Liegerad kollidiert auf B213 mit Pkw - Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Wietmarschen (Landkreis Emsland) hat am Mittwoch ein Liegeradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 56-Jährige auf dem Radweg an der B213 unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache plötzlich die Fahrbahn kreuzte. Dabei wurde er vom Pkw eines 21-Jährigen erfasst. Der 56-jährige Radfahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, der Autofahrer blieb unverletzt.

