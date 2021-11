Stand: 04.11.2021 13:29 Uhr Leuchtende Tierfiguren erhellen den Osnabrücker Zoo

120 erleuchtete Tierfiguren sind derzeit in den Abendstunden im Osnabrücker Zoo zu sehen. Die überlebensgroßen Skulpturen sind an den Wegen des Zoos aufgestellt. Leuchtende Giraffen, Flamingos, Nashörner und andere Tiere sorgen für eine besondere Stimmung, ergänzt durch verschiedene Klanginseln, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Die Tierfiguren für eine besondere abendliche Stimmung im Zoo sorgen. Die Ausstellung ist donnerstags bis samstags in den Abendstunden geöffnet. Der Rundweg führt vom Zoo-Eingang über den Löwen-Höhenpfad durch die nordamerikanische Tierwelt "Manitoba" bis in das Zoo-Zentrum.

