Alles muss raus - Kaufhof in Osnabrück schließt endgültig Stand: 15.10.2020 15:54 Uhr Nach 25 Jahren ist das Kaufhaus Galeria Kaufhof in der Innenstadt von Osnabrück am Donnerstagmittag geschlossen worden. Rund 70 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

Die Beschäftigten können in eine Transfergesellschaft wechseln, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Über das Aus dieser und vieler weiterer Filialen war im Juni entschieden worden. Auch in Braunschweig ist bei Galeria Kaufhof Schluss, in Hannover schließt das Karstadt-Haus.

Die leeren Regale werden nicht mehr gebraucht

Am letzten Tag konnten Kunden in Osnabrück noch verbliebene Ware erstehen - vereinzelte Bikinihosen, Osterdekoration, Kalender und Glückwunschkarten. Früher gefüllte Regale, Vitrinen und Kleiderständer standen leer und warteten ihrerseits auf Abnehmer. Ein Großteil des Inventars stand zum Verkauf. Die vergangenen Wochen seien extrem anstrengend gewesen, berichtete ein Verkäufer: Wegen der günstigen Angebote habe riesiger Andrang geherrscht. Seit 12 Uhr ist es damit vorbei - da wurde das Kaufhaus geschlossen.

