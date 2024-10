Stand: 09.10.2024 09:48 Uhr Letzte Chance: Beliebte Horten-Kacheln werden verkauft

Die letzten sogenannten Horten-Kacheln werden am Mittwoch in Osnabrück verkauft. Die Kacheln an der Fassade des ehemaligen Kaufhauses am Neumarkt seien nach 60 Jahren nicht mehr stabil, so die Stadt in einer Mitteilung. Verkauft werden die von vielen Osnabrückerinnen und Osnabrückern lieb gewonnenen Aluminium Kacheln zwischen 16 und 17 Uhr am ehemaligen Liefereingang (Öwer de Hase). Laut der Firma Hagedorn, die die Kacheln abmontiert und verkauft, sind noch rund 150 bis 200 Kacheln zu haben. Eine Kachel koste 70 Euro, so das Unternehmen.

NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 09.10.2024 | 06:30 Uhr

