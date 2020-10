Stand: 28.10.2020 15:41 Uhr Lembruch: Corona-Hotspot in neuem Restaurant

Der Landkreis Diepholz sucht nach Gästen eines neu eröffneten Restaurants in Lembruch am Dümmer. Nach Angaben einer Sprecherin haben sich dort offenbar mehrere Gäste mit dem Coronavirus angesteckt. Die Gästelisten seien jedoch unvollständig gewesen. Deshalb würden alle Besucher des Restaurants gebeten, sich bei Krankheitsanzeichen umgehend mit ihrem Hausarzt in Verbindung zu setzen.

