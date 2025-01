Leichenfund in Bissendorf: Zeugin meldet auffällige Beobachtung Stand: 07.01.2025 11:51 Uhr Nach einem Leichenfund in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) Ende 2024 hat sich eine Zeugin bei der Polizei gemeldet: Sie will im vergangenen Jahr einen Mann in der Nähe des späteren Fundorts beobachtet haben.

Die Frau hat laut Polizei an zwei Vormittagen im Oktober einen Mann gesehen, der in der Nähe des Fundorts unterwegs war. Dieser soll sich ungewöhnlich verhalten haben, teilte eine Polizeisprecherin am Montag mit. Möglicherweise habe der Mann mit sich selbst geredet. Nähere Details wollte die Sprecherin auf Nachfrage des NDR Niedersachsen zunächst nicht mitteilen. Die Behörde geht dem Hinweis nach und prüft eine mögliche Verbindung zu dem Fall der noch nicht identifizierten Leiche. Nach wie vor bittet die Polizei in Melle die Bevölkerung um Hinweise unter der Telefonnummer (05422) 922 61 30.

Leiche von Jägern in Waldstück entdeckt

Jäger hatten die Leiche bereits am 28. Dezember in einem Waldstück am Werscher Berg entdeckt. Da die Polizei am Fundort keine Hinweise auf die Todesumstände finden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion an. Diese ergab keine Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod. Nach Angaben der Polizei lag der Tote bereits mehrere Monate dort. Bei einer Treibjagd hatte zunächst ein Hund angeschlagen, sagte Jagdpächter Martin Uffmann. Die Jäger hätten zuerst ein totes Reh oder ähnliches vermutet, fanden dann aber die Leiche.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.01.2025 | 12:00 Uhr