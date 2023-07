Leiche in Spelle gefunden: Mann wurde offenbar getötet Stand: 24.07.2023 11:11 Uhr Nach dem Fund eines Toten im emsländischen Spelle gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann getötet wurde. Zudem versuchen sie zu klären, welchen Bezug der aus dem Ausland stammende Mann zu dem Ort hatte.

Für ein Tötungsdelikt spricht der Staatsanwaltschaft Osnabrück zufolge, dass die am Sonntag entdeckte Leiche Verletzungsspuren aufweise. Sie solle heute in Oldenburg obduziert werden, um mehr zur Todesursache zu erfahren. Derweil sei auch die Identität des Mannes geklärt: Bei dem Toten handele es sich um einen 35-Jährigen, der nicht in Deutschland gelebt habe. Weshalb er in Spelle war, sei unklar. Es gäbe keinen Bezug des Toten zu dem Ort, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen.

Frau findet Leiche in Gebüsch

Eine Spaziergängerin hatte den leblosen Mann Sonntagmittag in einem Gebüsch nahe einer Bürgerbegegnungsstätte in Spelle entdeckt. Die Polizei war mehrere Stunden rund um die Fundstelle im Einsatz, um Spuren zu sichern. Details gab die Polizei "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht bekannt.

