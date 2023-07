Leiche in Gebüsch gefunden: Polizei sichert Spuren in Spelle Stand: 24.07.2023 08:46 Uhr Nach dem Fund eines Toten in Spelle, schließt die Polizei ein Fremdverschulden nicht aus. Bis in die Nacht zu Montag waren Beamte vor Ort.

Nach Polizeiangaben hatte eine Spaziergängerin den leblosen Mann am Sonntag in einem Gebüsch nahe einer Bürgerbegegnungsstätte in der emsländischen Gemeinde entdeckt. Die Frage, ob die Leiche Verletzungen aufwies, wollte eine Sprecherin der Polizei Lingen dem NDR in Niedersachsen auf Nachfrage "aus ermittlungstaktischen Gründen" zunächst nicht beantworten. Die Ermittlungen dauerten an. Die Staatsanwaltschaft ist den Angaben zufolge in den Fall involviert.

