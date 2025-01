Stand: 06.01.2025 10:05 Uhr Leiche in Bissendorf gefunden: Identität ist weiter unklar

Nachdem bei einer Treibjagd in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) eine Leiche gefunden wurde, ist die Identität des Toten weiter ungeklärt. Ein Abgleich der Leiche mit aktuellen Vermisstenfällen blieb bislang erfolglos, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen am Freitag. Jäger hatten die Leiche bereits am 28. Dezember in einem Waldstück am Werscher Berg entdeckt. Da die Polizei am Fundort keine Hinweise auf die Todesumstände finden konnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Osnabrück eine Obduktion an. Diese ergab keine Anhaltspunkte auf einen gewaltsamen Tod. Nach Angaben der Polizei lag der Tote bereits mehrere Monate dort. Bei der Treibjagd hatte zunächst ein Hund angeschlagen, sagte Jagdpächter Martin Uffmann. Die Jäger hätten zuerst ein totes Reh oder Ähnliches vermutet, fanden dann aber die Leiche.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.01.2025 | 06:30 Uhr