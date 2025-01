Stand: 23.01.2025 16:19 Uhr Leiche im Kanal in Papenburg gefunden

In einem Kanal in Papenburg (Landkreis Emsland) hat ein Mitarbeiter der Stadt am Dienstagvormittag eine männliche Leiche gefunden. Laut Polizei hatte der Mitarbeiter den Wasserspiegel des Splitting-Kanals für Wartungsarbeiten gesenkt. Dabei entdeckte er den Toten. Die Polizei hat den Leichnam geborgen. Nach ersten Erkenntnissen gebe es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Die Person habe offensichtlich schon länger in dem Kanal gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Noch sei die Identität des Toten nicht geklärt. Näheres soll nun eine Obduktion klären.

VIDEO: Papenburg: Mitarbeiter der Stadt findet Leichnam (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.01.2025 | 13:30 Uhr