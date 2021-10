Stand: 24.10.2021 16:02 Uhr Leerer Tank führt zu Unfall mit hohem Schaden bei Hesepe

Ein 68 Jahre alter Autofahrer aus Osnabrück hat seine blinkende Tankanzeige so lange ignoriert, bis sein Auto liegen geblieben ist und es zu einem Zusammenstoß kam. Die Polizei sprach am Sonntag von einem vermeidbaren Unfall, dessen Schaden sich auf mindestens 25.000 Euro belaufe. Der Wagen des 68-Jährigen war am Sonnabend auf der Bundesstraße 68 bei Hesepe im Landkreis Osnabrück stehen geblieben, weil der Motor ausging. Ein 31-Jähriger erkannte das Hindernis zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dem 68-Jährigen, der aus seinem Wagen ausgestiegen war, habe er zum Glück noch ausweichen können, so die Polizei. Beide Fahrer blieben unverletzt.

