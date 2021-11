Stand: 10.11.2021 20:45 Uhr Leck auf Erdöl-Förderfeld von Exxon Mobil entdeckt

Am Mittwoch ist es auf einem Förderplatz der ExxonMobil Production Deutschland im Erdölfeld Georgsdorf (Landkreis Grafschaft Bentheim) zu einem Leck gekommen. Das teilte das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Mittwochabend mit. "An der Gestängetiefpumpe der Bohrung Georgsdorf 72 ist ein Absperrschieber undicht geworden, sodass Nassöl auf den Förderplatz und den angrenzenden Acker gespritzt ist.", hieß es weiter. Insgesamt sei eine etwa 75 Quadratmeter große Fläche teils auf dem Förderplatz, teils auf dem angrenzenden Acker verunreinigt worden. Das LBEG habe die Schadensstelle untersucht. Ein externer Sachverständiger sei eingeschaltet worden und habe bereits Bodenproben entnommen. Zur Prüfung einer möglichen Grundwasserverschmutzung seien Proben entnommen worden. "Die Ursache des Schadens ist eine Korrosion im Inneren des Schiebergehäuses neben einer Schweißnaht. Die Bohrung Georgsdorf 72 liegt außerhalb des Trinkwasser-Vorranggebietes des Wasser- und Abwasser-Zweckverbandes Niedergrafschaft", so dass LBEG weiter.

