Leck an Ölbohrstelle: Behörden wollen aufklären

Vertreter des Landes Niedersachsen, des Landkreises Grafschaft Bentheim und der Samtgemeinde Emlichheim treffen sich heute mit dem Erdölproduzenten Wintershall Dea, um über das weitere Vorgehen bei den defekten Bohrstellen in Emlichheim zu beraten. Vor Ende Juli war bekannt geworden, dass an einem Erdölbohrfeld des Unternehmens Wintershall Dea in Emlichheim bis zu 220 Millionen Liter Lagerstättenwasser ausgetreten waren.

Wie gefährlich ist das Lagerstättenwasser?

Die Experten wollen weitere Ergebnisse der Probebohrstellen bekannt geben. Außerdem diskutieren sie über den Bericht von Wintershall Dea, in dem die mögliche Gefahr durch das Lagerstättenwasser eingeschätzt wird. Noch ist unklar, wie viel belastetes Wasser genau ausgetreten ist. In dem vorläufigen Bericht spricht das Unternehmen von 140 bis 220 Millionen Litern.

Noch weitere beschädigte Rohre

Grund dafür seien Rost-Schäden an einem Rohr in einer Tiefe von mehr als 150 Metern. Ähnliche Schäden gibt es auch an einer weiteren Bohrstelle - allerdings deutlich tiefer. Laut Landesamt für Bergbau, Energie und Umwelt (LBEG) gibt es bisher aber keine Hinweise darauf, dass dort ebenfalls Lagerstättenwasser ausgetreten ist. Die Behörde geht derzeit davon aus, dass für die Menschen in der Region keine Gefahr besteht.

Lagerstättenwasser Lagerstättenwasser entsteht bei der Förderung von Erdöl. Bei den Bohrungen in Emlichheim besteht es aus Wasser, gelösten Salzen, Resten von Kohlenwasserstoffen und geringen Mengen Schwermetall.

Nach Angaben von Andreas Sikorski, Präsident des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), besteht keine akute Gefahr für die Menschen in der Region. Im Abstrombereich der Bohrung werde kein Trinkwasser gewonnen, teilte das LBEG mit.

