Stand: 02.10.2020 12:52 Uhr Lebensgefahr: Melle sperrt Waldgebiet in der Ortsmitte ab

Die Stadt Melle (Landkreis Osnabrück) hat ein Waldgebiet in der Ortsmitte wegen Trockenschäden gesperrt. Etliche Buchen seien so stark geschädigt, dass sie umzustürzen drohten und deshalb gefällt werden müssten, teilte die Stadt mit. Bürger dürften das Gebiet "An der Berglust" vorerst nicht betreten, es bestehe Lebensgefahr.

Weitere Informationen Trockenheit lässt Fichten und Buchen leiden Die anhaltende Trockenheit sorgt in Niedersachsen für massive Probleme. Viele Bäume in den Wäldern sterben ab, außerdem sind die Talsperren deutlich weniger gut gefüllt als normal. (22.09.2020) mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 02.10.2020 | 13:30 Uhr