Lebensgefährten der Ex-Freundin getötet? Mann vor Gericht

Vor dem Landgericht Osnabrück muss sich von Montag an ein 33-jähriger Mann wegen Mordes verantworten. Er soll den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Freundin getötet haben. Der Mann aus Spelle (Landkreis Emsland) soll den 35-Jährigen im vergangenen Sommer angegriffen und mit mehreren Messerstichen getötet haben. Der Mann starb noch am Tatort auf dem Gelände einer Begegnungsstätte in Spelle. Wie das Landgericht mitteilte, soll der Angeklagte seiner Ex-Freundin zuvor gesagt haben, dass sie ihren neuen Lebensgefährten nie wiedersehen werde. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt. Am ersten Tag soll unter anderem die Frau aussagen, die das Opfer im Juli vergangenen Jahres tot auffand. Sollte der Angeklagte wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm eine lebenslängliche Gefängnisstrafe.

