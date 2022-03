Stand: 14.03.2022 07:36 Uhr Lebensgefährlich Verletzte bei Brand in Klausheide

Bei einem Brand in einer Therapieeinrichtung der Awo in Klausheide bei Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind in der Nacht zu Montag zwei Bewohner lebensgefährlich verletzt worden, ein weiterer schwer. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in einem der Zimmer aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die anderen der insgesamt 30 Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Schaden durch den Brand wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 14.03.2022 | 07:30 Uhr