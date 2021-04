Stand: 16.04.2021 10:14 Uhr Lathen: Unbekannte fahren mit Radlader in Sparkasse

In Lathen im Landkreis Emsland sind Unbekannte am frühen Freitagmorgen mit einem Radlader in eine Sparkassenfiliale eingedrungen. "Gegen 3.40 Uhr drückten sie den Nachtbriefkasten der Bank aus der Gebäudefassade und lösten somit den Alarm aus", so die Polizei. Anschließend versprühten sie den Inhalt eines Feuerlöschers im Führerhaus des Radladers und flohen. Beute machten sie den Angaben zufolge keine. Der Radlader sei vermutlich zuvor gestohlen worden, so die Polizei. Von den Tätern fehlt bislang noch jede Spur. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

