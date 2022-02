Stand: 01.02.2022 16:57 Uhr Lastwagen bei Bramsche umgekippt - A1 ist wieder frei

Ein Lkw-Unfall hat am Dienstag für stundenlange Verkehrsbehinderungen auf der A1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) gesorgt. Der Sattelzug war am Morgen zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Der 38-jährige Fahrer gab an, dass ein neben ihm fahrender Transporter auf seinen Fahrstreifen geraten war und er deswegen ausweichen musste. Weil der Lastwagen schräg auf der Böschung neben der Autobahn zum Stehen kam und umzukippen drohte, wurde die Fahrbahn in Richtung Bremen bis zum Nachmittag gesperrt. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

VIDEO: A1: Verunglückter Lkw sorgt für Verkehrsbehinderungen (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.02.2022 | 07:30 Uhr