Lastruperin ist Corona-Hoffnung: Biontech-Gründerin Türeci Stand: 10.11.2020 14:16 Uhr Mit wachsender Zuversicht auf einen wirksamen Corona-Impfstoff rücken die Biontech-Gründer Uğur Şahin und Özlem Türeci in den Fokus. Türeci verbrachte ihre Kindheit in Lastrup im Landkreis Cloppenburg.

Die heute 53-Jährige lebte zehn Jahre in der Gemeinde und ging dort zur Schule, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Ihr Vater, der aus Istanbul nach Deutschland gezogen war, arbeitete im damaligen Krankenhaus als Chirurg. Die Familie lebte gegenüber der Klinik, dem St.-Elisabeth-Stift. Dort befindet sich heute eine Senioreneinrichtung.

Türeci wollte als Kind "Nonne werden", um zu helfen

Älteren Lastrupern ist der Vater noch bekannt, der seine Tochter oft mit ins Krankenhaus genommen haben soll, wie NDR 1 Niedersachsen weiter berichtet. Vom Betrieb dort war das Mädchen so begeistert, dass sie wegen der vielen katholischen Schwestern sogar mal "Nonne werden wollte", wie Türeci einmal in einem Interview sagte. Sie habe Menschen helfen wollen.

Wissenschaftlerin gründet mit Ehemann Şahin Biontech

Später entschied sich Özlem Türeci für ein Medizinstudium im saarländischen Homburg, wo sie ihren Mann Uğur Şahin kennenlernte. Beide eint die Leidenschaft für den Beruf: Noch am Morgen der Hochzeit standen sie im Labor und kehrten dorthin nach dem Standesamt wieder zurück, wie die promovierte Ärztin in einem Interview erzählte. Zusammen mit dem Onkologen wechselte sie im Jahr 2000 als Dozentin an die Universitätsmedizin Mainz. Nach dem biopharmazeutischen Unternehmen Ganymed gründeten Şahin und Türeci im Jahr 2008 Biontech. Die 53-Jährige leitet dort die Abteilung für klinische Entwicklung.

Türeci und Şahin gelten als Multimilliardäre

Seit Bekanntwerden des neuartigen Coronavirus setzt Biontech auf die Entwicklung eines Impfstoffs - und zählt zu den großen Hoffnungsträgern. Mit ihrem Biotechnikunternehmen, das eigentlich Krebstherapien entwickelt, zählen Türeci und Şahin inzwischen zu den 100 reichsten Deutschen. Die Zeitung "Welt am Sonntag" führt sie mit einem Vermögen von 2,4 Milliarden Euro auf Platz 93 der Liste. Dennoch werden sie von Kollegen und Wegbegleitern als bescheidene Wissenschaftler beschrieben.

