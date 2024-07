Stand: 29.07.2024 19:14 Uhr Landwirt findet Leiche in Melle - Polizei ermittelt

In Melle (Landkreis Osnabrück) hat ein Landwirt am Montagvormittag auf einer abgelegenen Straße eine männliche Leiche gefunden. Der Landwirt informierte die Polizei, die den Fundort absperrte und die Ermittlungen aufnahm, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Informationslage sei noch sehr dünn, hieß es. Die Identität des Toten ist noch nicht bekannt. Auch ob es sich um ein Verbrechen handelt oder der Tod des Mannes andere Ursachen hat, stand den Angaben zufolge zunächst nicht fest. Die Leiche soll in den nächsten Tagen obduziert werden.

