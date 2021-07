Landvolk veranstaltet am Sonntag einen "Aktionstag Wolf" Stand: 10.07.2021 18:04 Uhr Weidetierhalter aus ganz Niedersachsen wollen am Sonntag mit einem "Aktionstag Wolf" auf ihre Situation aufmerksam machen. Das Landvolk und andere Organisationen fordern eine Obergrenze für Wölfe.

An vielen Orten im Land wollen Verbandsvertreter und betroffene Weidetierhalter über die aus ihrer Sicht zu große Wolfspopulation informieren und mit Besuchern ins Gespräch kommen, wie das Landvolk mitteilte. Auch Wolfsberater und Politiker seien zu Veranstaltungen und Diskussionsrunden eingeladen.

Umweltminister Lies besucht Weidetierhalter an der Küste

Am Sonntagvormittag soll es unter anderem Menschenketten auf den Deichen in Tossens (Landkreis Wesermarsch), Dangast und Schillig (Landkreis Friesland) geben. Deiche würden auch touristisch von Menschen genutzt, daher funktionierten hohe Zäune und Herdenschutzhunde dort nicht, heißt es von den Kreislandvolkverbänden Wesermarsch und Friesland. Die Zahl der Wölfe steige aber und die Gefahr für die Weidetiere wachse. Landesweit gibt es den Angaben zufolge 36 Rudel und ein einzelnes Wolfspaar - das entspricht rund 350 Tieren. Daher müsse es ein echtes Wolfsmanagement geben, fordert das Landvolk. Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat bereits seinen Besuch am Sonntag in Dangast angekündigt.

Unterschriftenliste für Wolfsmanagement

Auch in Rodewald im Landkreis Nienburg sind Wölfe seit Jahren ein strittiges Thema. Dort werden sich am Sonntag Pferdezüchter und Landvolk-Kreisverbände mit Vertretern der Politik treffen. Tierhalter und Anwohner fordern ebenfalls ein Wolfsmanagement, das den Abschuss problematischer Tiere vorsieht. Von den meisten der 350 Wölfe bekomme niemand etwas mit, so Jürgen Rump vom Pferdezuchtverein Aller-Leine. Einige "Problemwölfe", wie der inzwischen berüchtigte Rodewalder Wolf und sein Rudel im Landkreis Nienburg, verbreiteten durch Risse von Schafen, Ponys und Kälbern Angst und Schrecken. Pferdezüchter und Mitglieder des Landvolkes haben 3.000 Unterschriften auf einer Liste gesammelt. Damit soll am Sonntag Druck auf Abgeordnete der Region ausgeübt werden.

Landvolk-Vize: Wolff soll nicht ausgerottet werden

Bereits am Samstagabend will das Kreislandvolk Diepholz eine "Wolfswache" in Wagenfeld abhalten. Es gehe nicht darum, den Wolf auszurotten, sagte Landvolk-Vizepräsident Jörn Ehlers: "Wir fordern ein eindeutiges Wolfsmanagement mit einer Obergrenze, die bei Erreichen den offiziellen Abschuss erlaubt." Am Montag hatte Ehlers die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage an Umweltminister Lies übergeben. Das Ergebnis: Zwei Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger befürworten die Rückkehr des Wolfes. Drei Viertel sehen darin aber auch Probleme für Weidetierhalter.

NABU: Lösung sind Herdenschutzmaßnahmen

Der Naturschutzbund (NABU) Deutschland lehnt ein Wolfmanagement mit Obergrenze und Bestandsregulierung ab. Die einzige dauerhafte Lösung zum Schutz von Nutztieren und Wölfen könne nur in der Umsetzung konsequenter und fachgerechter Herdenschutzmaßnahmen bestehen.

