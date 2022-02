Landrat fordert Distanzlernen statt Schulausfall bei Sturm Stand: 18.02.2022 12:08 Uhr Wegen des Sturms ist am Donnerstag in vielen niedersächsischen Landkreisen und Städten die Schule komplett ausgefallen. Das muss nicht sein, findet Emslands Landrat - und fordert Distanzlernen.

Bei extremen Wetterlagen muss aus Sicht von Marc-André Burgdorf (CDU), Landrat des Landkreises Emsland, digitales Lernen möglich sein. Weil die Landkreise das aber nicht entscheiden können, hat Burgdorf einen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) geschrieben. Darin fordert Burgdorf, dass die Rechtsgrundlage geändert wird, damit Landkreise witterungsbedingt Distanzlernen anordnen können. Das sei momentan nur bei infektiologischen Ereignissen möglich, so der Landkreis Emsland.

VIDEO: Sturmtief "Ylenia“ fegt über Niedersachsen hinweg (14 Min)

Landrat: Schulen durch Corona-Pandemie digital aufgestellt

Wegen Sturmtief "Ylenia" war am Donnerstag in 40 der insgesamt 45 Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen der Unterricht ausgefallen. Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagte Landrat Burgdorf. Denn wenn man der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen könne, dann dass sich die Schulen digital aufgestellt hätten und auch aus der Distanz unterrichten könnten. Burgdorf verweist auf das benachbarte Bremen: Dort habe der Stadtstaat witterungsbedingten Distanzunterricht ausdrücklich eingeräumt. Der Landkreis Emsland wartet jetzt auf eine Reaktion von Kultusminister Tonne.

