Landkreise Osnabrück und Goslar: Verletzte bei Schulbusunfällen Stand: 15.12.2022 19:59 Uhr Am Donnerstag kam es in Niedersachsen zu zwei Unfällen mit Schulbussen. Im Landkreis Osnabrück wurden mindestens acht Schülerinnen und Schüler leicht verletzt, in Goslar drei sowie der Busfahrer.

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) sind mindestens acht Schülerinnen und Schüler zwischen acht und 18 Jahren leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der der Busfahrer einen geparkten Transporter übersehen und diesen noch noch einige Meter vor sich her geschoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Busfahrer fährt in Goslar auf parkendes Auto auf

In Goslar ist ein Schulbus mit drei Schülerinnen und Schülern in ein parkendes Auto gefahren. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch der Busfahrer wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Das Auto wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach vorn geschleudert. Alle Insassen kamen in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar.

Weitere Informationen Busse stoßen zusammen - 24 Verletzte in Winsen Ein mit Arbeitern der Nachtschicht besetzter Bus nahm am Morgen in einem Gewerbegebiet einem anderen Bus die Vorfahrt. (15.12.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.12.2022 | 19:00 Uhr