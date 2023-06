Stand: 16.06.2023 06:16 Uhr Landkreis will Eissporthalle in Nordhorn abreißen lassen

Die marode Eissporthalle im Nordhorner Stadtpark soll abgerissen werden. Das hat der Kreistag des Landkreises Grafschaft Bentheim am Donnerstagabend nach Informationen des NDR Niedersachsen entschieden. Der Beschluss gehe aus dem Ergebnis des zweiten Bürgerentscheides hervor, bei dem sich Anfang Mai rund 72 Prozent der Abstimmenden gegen einen Neubau der Eissporthalle ausgesprochen hätten, teilte der Landkreis mit. Bis zum Jahresende soll demnach entschieden werden, was mit dem Gelände passiert. Es soll Sport- und Freizeitzwecken vorbehalten bleiben. Die Bürger-Initiative für den Erhalt der Grafschafter Eissporthalle hat ein weiteres Bürgerbegehren beantragt. Dies hält der Landkreis – auch nach Rücksprache mit dem Land Niedersachsen – aber für nicht zulässig. Das letzte Wort habe die Politik. Der Kreisausschuss werde in einer Sondersitzung Ende Juni darüber befinden.

