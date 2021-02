Stand: 17.02.2021 19:20 Uhr Landkreis Vechta verschärft Corona-Vorschriften

Der Landkreis Vechta verschärft seine Corona-Auflagen. So müssen ab Freitag alle Schüler auch am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Alle Beschäftigten im medizinischen Bereich und bei anderen sogenannten körpernahen Dienstleistern müssen sich wöchentlich auf Corona testen lassen. Damit geht der Landkreis Vechta über die Regeln des Landes Niedersachsen hinaus. Vechta liegt mit seiner Inzidenz knapp unter 200 mit an der Spitze im Land.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 18.02.2021 | 08:00 Uhr