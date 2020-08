Stand: 05.08.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Landkreis Vechta verkabelt "jede Milchkanne"

Der Landkreis Vechta hat mit dem Spatenstich in Holdorf eines seiner größten Infrastrukturprojekte gestartet. Dabei sollen insgesamt 6.400 Haushalte, 70 Schulen sowie Krankenhäuser und Unternehmen an das schnelle Internet angeschlossen werden. Zusammen mit der Firma Vodafone werden 27 neue Sendemasten errichtet und mehr als 6.000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Damit bringe der Landkreis jetzt "Internet bis an jede Milchkanne", sagte Landrat Herbert Winkel (CDU) NDR 1 Niedersachsen. Das Projekt kostet rund 100 Millionen Euro. Neben dem Kreis beteiligen sich unter anderem das Land und der Bund.

