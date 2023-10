Stand: 17.10.2023 10:50 Uhr Landkreis Osnabrück verschenkt Blumenzwiebeln

Der Landkreis Osnabrück verschenkt in großen Stil Zwiebeln für Frühblüher. Ziel ist es, dass so Frühblüher die Region im kommenden Jahr verschönern. Bewerben können sich Vereine und Gruppen, die die Zwiebeln in ihren Dörfern, in Siedlungen und öffentlich einsehbaren Privatgärten einpflanzen wollen. Es seien Pflanzen ausgesucht worden, die Bienen und Hummeln viel Nahrung bieten würden und zum Verwildern geeignet seien, so ein Sprecher.

