Stand: 19.11.2020 08:06 Uhr Landkreis Osnabrück schränkt Besuche in Altenheimen ein

Der Landkreis Osnabrück schränkt die Besuchsmöglichkeiten in Altenheimen stark ein. Von Donnerstag an darf laut Landkreis pro Bewohner nur noch eine festgelegte Person zu Besuch kommen. Außerdem müssen die Besucher einen Corona-Schnelltest machen. Als Grund für diesen Schritt nannte der Landkreis unter anderem die angespannte Infektionslage. Der Landkreis wies am Mittwoch landesweit den zweithöchsten Inzidenzwert von 237,9 auf. Die neuen Besuchsregeln gelten zunächst bis Ende des Monats. Am Mittwoch hatte das Sozialministerium versichert, dass landesweit keine Besuchseinschränkungen in Pflegeeinrichtungen geplant sind.

