Stand: 30.04.2021 17:51 Uhr Landkreis Osnabrück impft seine Feuerwehrleute

Im Landkreis Osnabrück sollen innerhalb kürzester Zeit 750 Feuerwehrleute geimpft werden. Die Aktion ist Freitagnachmittag in den Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte gestartet. Dort sollten zunächst 125 Feuerwehrkräfte ihre erste Impfdosis erhalten. Am 3. und 10. Mai folgen weitere Termine, zahlreiche Kräfte werden aber auch von ihren Hausärzten geimpft, so ein Sprecher. Der Landkreis hatte die Aktion bereits geplant, bevor es einen entsprechenden Erlass vom Land gab. Inzwischen ist die Impfung für Feuerwehrleute niedersachsenweit freigegeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.05.2021 | 07:00 Uhr