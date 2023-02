Stand: 10.02.2023 19:26 Uhr Landkreis Osnabrück: Wagen gerät auf A33 bei Dissen in Brand

Auf der Autobahn 33 bei Dissen im Landkreis Osnabrück ist am Freitag ein Auto ausgebrannt. Nach Angaben der Polizei hatte eine 25 Jahre alte Autofahrerin während der Fahrt technische Probleme an ihrem Wagen bemerkt. Nachdem die Frau den Tunnel bei Dissen passierte, habe sie ihr Auto zum Stehen gebracht. Der Wagen geriet daraufhin in Brand und es kam den Angaben zufolge zu erheblicher Rauchentwicklung. Die Frau blieb unverletzt. Das Auto wurde laut Polizei vollständig zerstört. Zudem wurden durch die Hitze die Fahrbahn und eine Notrufsäule beschädigt. Die A33 musste für Bergungs- und Reinigungsarbeiten zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden.

