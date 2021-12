Landkreis Osnabrück: Kupferdiebe suchen drei Kirchen heim Stand: 16.12.2021 11:37 Uhr Diebe sind immer mal wieder auf der Suche nach Kupfer - mal auf Schrottplätzen, mal auf Baustellen, mal an Bahnanlagen. Im Landkreis Osnabrück nehmen sie offenbar Kirchen in den Fokus.

Im Norden des Landkreises sind zwei unbekannte Täter in der vergangenen Woche in Quakenbrück, Gehrde und Berge bei drei Kirchen aktiv gewesen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember. Zeugen beobachteten die maskierten Täter, die daraufhin mit einem weißen Kastenwagen mit unbekanntem Kennzeichen flüchteten. Die Polizei Bersenbrück geht davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. In den drei Fällen entwendeten die Diebe mehrere, teils 15 Meter lange, Kupferfallrohre. Dazu brachen sie laut Polizei Befestigungsschellen auf. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05439) 96 90 zu melden.

Das sind die Tatorte und Tatzeiträume

St. Marien Kirche, Quakenbrück: Donnerstag, 8. Dezember, 21 Uhr bis Freitag, 9. Dezember, 6 Uhr;

Quakenbrück: Donnerstag, 8. Dezember, 21 Uhr bis Freitag, 9. Dezember, 6 Uhr; St. Servatius Kirche, Berge: Freitag, 9. Dezember, 0.05 Uhr bis 18 Uhr;

Berge: Freitag, 9. Dezember, 0.05 Uhr bis 18 Uhr; St. Christopherus Kirche, Gehrde: Freitag, 9. Dezember, 1.40 Uhr bis 1.50 Uhr.

