Stand: 08.07.2021 08:44 Uhr Landkreis Osnabrück: Heute Spontan-Impfungen in Bad Essen

Nach der Impfaktion in Bramsche am vergangenen Wochenende bietet der Landkreis Osnabrück heute weitere Erstimpfungen ohne Anmeldung an. In Bad Essen können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger, die bislang noch keine Corona-Impfung bekommen haben, am Nachmittag impfen lassen - mit Biontech und ohne Anmeldung, so der Landkreis. Die Impfaktion findet zwischen 14 und 18 Uhr neben der Tourist-Information statt.

