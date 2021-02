Stand: 26.02.2021 14:42 Uhr Landkreis Osnabrück: Corona sorgt für Wander-Boom

Während die Corona-Pandemie auf der einen Seite seit einem Jahr zu vielen Einschränkungen im alltäglichen Leben führt, lässt sie manch einen auch neue Leidenschaften entdecken. So hat etwa der Trend zum Wandern vor der eigenen Haustür zugenommen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Das merken auch die Macher des Geoparks Terra Vita im Landkreis Osnabrück. Rund 40.000 Wanderkarten haben sie im vergangenen Jahr unter die Leute gebracht. Mittlerweile erhält der Park sogar Fanpost - per Brief, Postkarte oder über das Internet. Wie die stellvertretende Geschäftsführerin Sabine Böhme weiß, verbindet ein Pärchen eine ganze besondere Geschichte mit dem Park. Sie hätten geschrieben: "Mein Partner und ich haben uns auf dem Weg von Quelle zu Quelle ineinander verliebt und gehen seitdem regelmäßig. Unser Ziel ist, alle Wege einmal zu gehen."

Weitere Informationen "Leben im Lockdown": Wandern als Familienausgleich Schwierige Zeiten für coronakonforme Familienhobbys. Eine Familie aus Rostock ist allerdings fündig geworden. (14.01.2021) mehr Renaissance des Wanderns in Corona-Zeiten Die Niedersachsen entdecken das Wandern und die Wanderregionen vor der Haustür wieder neu. Die Touristikzentralen verzeichnen ein gestiegenes Interesse in der Corona-Zeit. (24.06.202) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.02.2021 | 15:00 Uhr