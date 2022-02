Stand: 01.02.2022 08:49 Uhr Landkreis Harburg prüft Quarantäne-Regel für Schule und Kita

Im Landkreis Harburg werden die Quarantäne-Regeln für Schulen und Kitas bislang eher streng gehandhabt: Sind zwei Schülerinnen oder Schüler in einer Klasse positiv, muss die ganze Klasse zu Hause bleiben. Jetzt will der Landkreis die Regeln überprüfen. Gegebenenfalls werde man das Verfahren auch bald anpassen, hieß es vom Kreishaus auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Dabei spielt wohl auch eine Rolle, dass die Krankheitsverläufe bei Kindern meistens leicht oder sogar symptomfrei sind. Aktuell ist an jeder dritten Schule im Landkreis Harburg mindestens eine Klasse in Quarantäne. In den vergangenen Tagen hatten sich Betroffene unter anderem in lokalen Zeitungen mit dem Vorwurf geäußert, der Landkreis schieße mit der strengen Handhabe der Quarantäne-Regeln über das Ziel hinaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.02.2022 | 06:30 Uhr