Landkreis Emsland will Impfquote deutlich verbessern

Der Landkreis Emsland rechnet damit, die Impfquote gegen das Coronavirus bis Ende des Monats auf über 20 Prozent zu steigern, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Voraussetzung für diese Zahlen sei es, dass so viel Impfstoff geliefert wird, wie vom Land angekündigt werde. Durch die Hausärzte könnte die Quote sogar bis auf 25 Prozent erhöht werden. Bislang seien rund 14 Prozent der Emsländer einmal geimpft worden, knapp sechs Prozent hätten schon die zweite Dosis erhalten, hieß es vom Landkreis.

