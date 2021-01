Stand: 29.01.2021 11:17 Uhr Landkreis Emsland verschickt Info-Briefe zur Corona-Impfung

Nach den Problemen am ersten Tag der Corona Impftermin-Vergabe bereitet der Landkreis Emsland gemeinsam mit den Städten und Kommunen Briefe an über 80-Jährige vor. Darin sollen Fragen zur Impfterminvergabe beantwortet und Ansprechpartner in den Gemeinden vor Ort angeboten werden. In den Briefen werde auch darauf hingewiesen, dass in den Kommunen extra Mitarbeiter abgestellt werden sollen, um Hilfesuchenden Rat zu geben, so eine Sprecherin des Landkreises. Um einen Termin in den Impfzentren kümmern sich im Emsland auch die ambulanten Pflegedienste. Für deren Personal und Kunden ist auch ein dezentrales Impfangebot vor Ort möglich - mindestens 50 Impfberechtigte müssen sich allerdings dazu finden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.01.2021 | 06:30 Uhr