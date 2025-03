Stand: 07.03.2025 09:03 Uhr Landkreis Emsland plant ersten eigenen Warntag

Am 13. März findet im Emsland erstmals ein kreisweiter Warntag statt, das teilt der Landkreis mit. An diesem Tag kommen demnach alle rund 300 Sirenen im Emsland zum Einsatz. Damit sollen die Warnsysteme getestet und die Bevölkerung sensibilisiert werden, so der Landkreis. Geplant ist, dass um 11 Uhr die Sirenen ausgelöst werden. Um 11.45 Uhr folge dann die Entwarnung, heißt es weiter. Gleichzeitig werden auch die bekannten Warnmeldungen für Smartphones aktiviert, wie etwa über die NINA App.

