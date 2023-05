Stand: 23.04.2020 16:23 Uhr Landkreis Emsland erlässt Waldbrand-Verordnung

Der Landkreis Emsland hat eine Waldbrand-Verordnung erlassen, die am Freitag in Kraft tritt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Rauchen und offenes Feuer sind dann in Wald, Moor und Heide verboten. Grund sind die derzeitigen Wetterverhältnisse mit wenig Regen und starker Trockenheit. Laut Prognose des deutschen Wetterdienstes besteht aktuell ein erhöhtes Waldbrand-Risiko. Insgesamt gibt es fünf Gefahrenstufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 23.04.2020 | 17:00 Uhr