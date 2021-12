Stand: 13.12.2021 11:10 Uhr Landkreis Emsland: Land gibt 16,5 Millionen Euro für Verkehr

Der Landkreis Emsland erhält vom Land Niedersachsen Fördergelder in Höhe von rund 16,5 Millionen Euro. Das Geld fließe in vier Verkehrsprojekte, teilte Landrat Marc-Andre Burgdorf (CDU). Geplant ist unter anderem die Emsbrücke bei Papenburg zu erneuern und eine Landstraße in die Nähe der Brücke zu verlegen. Der Radweg zwischen Freren und Spelle soll ausgebaut und eine Straßenkreuzung in Meppen erneuert werden. Alle Projekte müssen noch geprüft werden. Im kommenden Frühjahr soll feststehen, was die Neu- und Umbauten genau kosten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 13.12.2021 | 08:30 Uhr