Stand: 03.12.2022 20:00 Uhr Landkreis Emsland: Brand in Einfamilienhaus - eine tote Person

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lähden (Landkreis Emsland) hat es ein Todesopfer gegeben. Die Person starb am Samstagnachmittag noch vor Ort, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Die genauen Umstände waren am Samstag noch unklar. Weitere Details wie die Brandursache, Alter und Geschlecht des Todesopfers waren zunächst ebenfalls noch nicht bekannt.

